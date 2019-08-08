Построить новый речной вокзал в Самаре предложат инвесторам
8 августа 2019 17:12
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Разработка проекта строительства нового речного вокзала завершена в 2017 году. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания общей площадью 6825 квадратных метров. «Проектируемое здание речного вокзала расположено на высоком склоне берега реки Волги и хорошо просматривается со значительной части речной акватории. Композиция здания направлена на создание легкого, динамичного и высокотехнологичного сооружения, характерного для мирового опыта строительства в курортных комплексах и на объектах транспорта», - говорится в описании к проектной документации.
Предложенная планировка здания речного вокзала предполагает четкое функциональное зонирование с учетом требований безопасности объекта. Так, в зоне пассажирских помещений основного значения проектом предусмотрено размещения вестибюля, кассового зала, зала ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, камер хранения и офисов центра продаж речных круизов. Площадь зала ожидания пассажиров также может быть использована для проведения
выставок, презентаций и конференций.
Зона дополнительного обслуживания пассажиров предназначена для размещения предприятий общественного питания, медицинского пункта, торговых киосков. Для размещения персонала речвокзала предусмотрена зона служебных и вспомогательных помещений. Также в здании речного вокзала планируется разместить встроенную подземную автомобильной стоянку на 51 автомашину.
Максимальная пропускная способность нового речного вокзала рассчитана на 700 человек в час. Общая стоимость объекта - 700 млн рублей. Согласно предложенным планировочным решениям здание нового речного вокзала должно стать «визитной карточкой» города для пассажиров, прибывающих речным транспортом, для туристов, выбирающих речные прогулки, а также знаковым местом для местных жителей и гостей города, прогуливающихся по набережной
реки Волги», передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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