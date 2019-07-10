В Самарской области новостройки дорожают медленней, чем в целом по стране
10 июля 2019 12:21
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В ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, стоимость квадратного метра в Самарской области подорожала на 0,31% за год и в июне 2019 года составила 42 614 рублей, в то время как по России цена увеличилась на 11% до 70 360 рублей.
По доступности квадратного метра в новостройках Самарская область стала 13-й среди 37 рассматриваемых регионов, сообщает Авито.
За год доля однокомнатных квартир в структуре спроса снизилась на 3 процентных пункта до 49,5% – это самый низкий показатель за последние пять лет; при этом интерес к трехкомнатным квартирам, наоборот, вырос на 2 процентных пункта и достиг 15,5%. Еще 33% пришлось на двухкомнатные квартиры, а 2% – на многокомнатные (от 4 и более).
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