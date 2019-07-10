Возле Ботанического сада в Самаре начали строить церковный центр
10 июля 2019 10:59
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У новой церкви возле Ботанического сада начали строить епархиальный центр дополнительного образования для детей. В департаменте градостроительства говорят, что разрешение не выдавали, но стройку не останавливают, пишет "Другой город".
Детский центр возле Ботсада станет филиалом некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр». Судя по описанию, здесь будет военно-патриотический клуб, хор, военный ансамбль. Учеников научат рукопашному бою, фото, эстрадному вокалу и рукоделию.
Представители департамента градостроительства заявили, что не выдавали разрешение на строительство. При этом чиновники пока не будут вмешиваться в дело.
Как юрлицо некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» работает с 2014 года. Фонд учредила Самарская и Тольяттинская Епархия при поддержке областного правительства. Сейчас у фонда — 14 учебных филиалов.
На момент выхода новости не удалось получить комментарий от фонда.
Напомним, прошлой осенью возле Ботанического сада построили церковь. В самом начале стройки департамент градостроительства тоже заявлял, что не выдавал разрешение.
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