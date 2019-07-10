Властям Самары не удалось убрать торговцев подальше от дачи Головкина
10 июля 2019 13:52
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Самарская компания «Эльбрус» добилось включения в схему размещения нестационарных торговых объектов Самары адреса ул. Солнечная, напротив дома № 5. Городские власти отказывались это делать, ссылаясь на то, что участок в 412 кв.м имеет целый ряд ограничений.
Во-первых, он расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, во-вторых — в границах зоны регулирования застройки «Комплекса дачи Головкина», который является объектом культурного наследия федерального значения. Наконец, частично является территорией общего пользования.
Тем не менее 10 сентября 2018 года областной арбитраж удовлетворил иск «Эльбруса» к департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ведомство не доказало несоответствие размещения объекта указанным нормам. Муниципалитет пытался опротестовать решение в вышестоящих инстанциях, дойдя и до Верховного суда РФ, но 1 июля в передаче кассационной жалобы на рассмотрение городским властям было отказано.
Теперь «Эльбрус» на законных основаниях может поставить там свой модульный павильон площадью 343,4 кв.м, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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