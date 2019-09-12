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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре устанавливают опоры, чтобы пустить троллейбусы к Фрунзенскому мосту

12 сентября 2019 09:50
132
В Самаре устанавливают опоры, чтобы пустить троллейбусы к Фрунзенскому мосту
Уже укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского мостового перехода.
В настоящее время, напомним, на новом мосту через реку Самару уже укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, также идет окраска металлических пролетных строений.

На подъезде к мосту со стороны ул. Фрунзе работы по устройству первого конструктивного слоя асфальтобетона уже завершены. На левом берегу, со стороны улицы Шоссейной, идет установка опор освещения, контактной сети троллейбусов, шумозащитных экранов. Скоро на этом съезде также начнется укладка асфальта, пишет Самру.ру.

Строящийся Фрунзенский мостовой переход включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки на ул. Фрунзе и Шоссейной. Сдать объект в эксплуатацию собираются уже в конце текущего года.

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