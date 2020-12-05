Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

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В Москве с утра 5 декабря заработали 70 пунктов вакцинации.

Москвичей с острыми респираторными заболеваниями, лиц старше 60 лет и детей не станут прививать от коронавируса. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

С восьми утра 5 декабря в Москве откроются 70 пунктов вакцинации, которые будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Прививать жителей города будут вакциной «Спутник V». Прививки в первую очередь получат медицинские и социальные работники, сотрудники сферы образованию.

По словам Шиндряевой, перед вакцинацией доктор осмотрит пациента. При вакцинации от COVID-19 действуют те же требования, что и при введении других иммунобиологических препаратов, уточнила врач.

«На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти», - рассказала Шиндряева РИА Новости.

Если человек недавно вакцинировался от другой инфекции, ему тоже предложат прийти позже – через 2-4 недели, добавила она.

По словам Шиндяевой, согласно инструкции препарата, вакцина предназначена для граждан от 18 до 60 лет, и врачи будут действовать строго по ней. Кроме того, не станут прививать беременных и кормящих женщин.

Массовую вакцинацию от коронавируса поручил начать президент России Владимир Путин. С 4 декабря в столице открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб, сообщает "Звезда".

Фото: Pixabay.com