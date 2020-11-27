Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии

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Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, передает РИА Новости.

"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", — сказал специалист.

Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане.

Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.

Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.

Врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, отметил Кекуле. И теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником", добавил он.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев