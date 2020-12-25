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Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево

25 декабря 2020 20:33
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Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.

В пятницу, 25 декабря, состоялось долгожданное и радостное событие для жителей Похвистнево и Похвистневского района Самарской области – открытие первой в городе ледовой арены. Вместе с земляками качество строительства оценил Губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Виктор Казаков.

«Похвистнево Арена» построена по типовому проекту в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также она будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий.

Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.

«Конечно, событие знаменательное. Если бы мне сказали еще пару лет назад, что я поеду в Похвистнево на хоккей, я бы, наверное, сильно удивился. Сейчас это норма жизни, потому что спорт стал нормой жизни для нашей страны, для нашей области, для наших городов и сёл,- подчеркнул Губернатор, обращаясь к землякам. – Я знаю, что этот ледовый дворец – давняя мечта многих поколений жителей Похвистнево и Похвистневского района. Давайте вспомним, что этот год принес нам не только серьезную угрозу в виде пандемии новой инфекции, но и радость побед и достижений. Только здесь, в Похвистнево, мы открыли новый ФОК «Салют», и знаю, что он уже пользуется огромной популярность. Мы открыли здесь детский сад. И открываем ледовый дворец. И уверен, что мы еще многое сделаем в году наступающем!»

Особенно появлению новой арены рады юные хоккеисты – раньше они могли тренироваться только зимой, когда лед замерзал на открытых площадках. Теперь у них есть отличные условия для постоянного тренировочного процесса. А значит – выше будут и результаты. «Дворец очень сильно ждали, поскольку многие любят кататься на коньках и заниматься хоккеем, — рассказывает шестнадцатилетний Артем Максимкин. – И у нас была возможность заниматься им только зимой либо ездить в Бугуруслан. Сейчас многие будут приходить сюда и заниматься хоккеем, и кататься на коньках в свое удовольствие».

Напомним, что за последнее время у ребят появилось гораздо больше возможностей для занятия разными видами спорта. Летом этого года в Похвистнево был открыт ФОК «Салют» с универсальным игровым залом и бассейном. Губернатор особо отметил вклад депутатов Государственной думы от Самарской области – именно они помогают продвигать инициативы Главы региона на федеральном уровне, получать финансирование на строительство долгожданных объектов.

«Сегодня город Похвистнево стал центром спортивной жизни. Здесь есть условия и для футбола, и для легкой атлетики, и для гимнастики. Желаю, чтобы спортсменов было как можно больше! Уверен, у вас впереди новые победы!», — поздравил жителей депутат Госдумы Виктор Казаков.

Всего в этом году в Самарской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» построено 33 новых спортивных объекта. Это новые ФОКи, комплексы ГТО и многофункциональные спортивные площадки.

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