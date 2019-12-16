Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

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Обращение адресовано президенту Российской Федерации Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России. Создатели петиции отмечают, что Тарасова регулярно допускает в своих высказываниях "излишний субъективизм по отношению к отдельным фигуристам"."Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ", — говорится в петиции.Авторы предлагают закрепить конкретного комментатора-эксперта за каждым видом фигурного катания, называя в числе кандидатов заслуженного тренера России Инну Гончаренко, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Елену Ильиных.