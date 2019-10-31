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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Женская команда БК «Самара» дебютирует в Суперлиге-2

31 октября 2019 15:02
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Уже в ближайшие выходные, 2-3 ноября, женская команда БК «Самара» проведет свои первые матчи в чемпионате Суперлиги-2.
Уже в ближайшие выходные, 2-3 ноября, женская команда БК «Самара» проведет свои первые матчи в чемпионате Суперлиги-2.

Официальный сезон команда, созданная только летом, открыла еще в сентября матчами на Кубок России. Тогда, напомним, «Самара» уверенно прошла предварительный раунд (четыре крупные победы), а в 1/8 финала оступилась в поединке с одним из сильнейших клубов страны, МБА.

Октябрь девушки провели в тренировках. А так же сыграли несколько товарищеских матчей. В том числе и с будущими соперницами по чемпионату, оренбургской «Надеждой-2»: два матча на площадке СК СамГТУ завершились «вничью» — 62:51 и 44:55. И вот, наконец, стартует и Суперлига-2.

Яна Митрофанова, форвард БК «Самара»:

- Надеюсь, мы хорошо подготовились к первым матчам. У нас было много времени поработать над ошибками, отработать некоторые элементы в защите, найти лучшее взаимопонимаение друг с другом. Контрольные матчи показали, над чем нам нужно работать — и тренеры сделали на этом акцент. А вот как именно мы подготовимся — покажут сами матчи. Надеюсь, сложатся они в нашу пользу. Не зря же мы тренировались целый месяц! Для меня соперник, честно, совершенно незнакомый, я не знаю ни одного игрока. Будем стараться выиграть, тем более и на сезон у нас задача — все выигрывать. Хочется попасть в призы, хочется медалей!..

Расписание ближайших матчей женской «Самары»:

2-3 ноября. Самара — Динамо-Энергия (Иваново)
6-7 ноября. Самара — Спартак-2 (Ногинск)

Все матчи пройдут в СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27 а), начало — в 17:00, передает пресс-служба клуба. 


Фото:   пресс-служба клуба
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