Женская команда БК «Самара» дебютирует в Суперлиге-2

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Официальный сезон команда, созданная только летом, открыла еще в сентября матчами на Кубок России. Тогда, напомним, «Самара» уверенно прошла предварительный раунд (четыре крупные победы), а в 1/8 финала оступилась в поединке с одним из сильнейших клубов страны, МБА.Октябрь девушки провели в тренировках. А так же сыграли несколько товарищеских матчей. В том числе и с будущими соперницами по чемпионату, оренбургской «Надеждой-2»: два матча на площадке СК СамГТУ завершились «вничью» — 62:51 и 44:55. И вот, наконец, стартует и Суперлига-2.- Надеюсь, мы хорошо подготовились к первым матчам. У нас было много времени поработать над ошибками, отработать некоторые элементы в защите, найти лучшее взаимопонимаение друг с другом. Контрольные матчи показали, над чем нам нужно работать — и тренеры сделали на этом акцент. А вот как именно мы подготовимся — покажут сами матчи. Надеюсь, сложатся они в нашу пользу. Не зря же мы тренировались целый месяц! Для меня соперник, честно, совершенно незнакомый, я не знаю ни одного игрока. Будем стараться выиграть, тем более и на сезон у нас задача — все выигрывать. Хочется попасть в призы, хочется медалей!..Расписание ближайших матчей женской «Самары»:2-3 ноября. Самара — Динамо-Энергия (Иваново)6-7 ноября. Самара — Спартак-2 (Ногинск)Все матчи пройдут в СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27 а), начало — в 17:00, передает пресс-служба клуба.Фото: пресс-служба клуба