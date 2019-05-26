Жена Овечкина раскритиковала болельщиков сборной России
26 мая 2019 16:12
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В посте в "Инстаграме" девушка рассказала о разнице между некоторыми болельщиками российской сборной и поклонниками клубов НХЛ.
— Для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах, — написала Овечкина.
Супруга спортсмена призвала гордиться российскими хоккеистами, "которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения". Овечкина подчеркнула, что "нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей". Она пожелала всем добра, а российским хоккеистам — удачи в матче чемпионата мира за третье место.
При этом пользователи не помедлили с ответом.
— Круто быть патриотом, проживая в США, — написали Овечкиной в комментариях.
Девушка ответила, что они с мужем живут в Америке, "потому что именно там лучшая хоккейная лига".
— Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу, Анастасия! Вы русская? Для страны это трагедия. Как можно сравнивать НХЛ и Олимпийские игры или чемпионат мира? — написала другая пользовательница "Инстаграма".
Отметим, что сначала Овечкина отвечала на комментарии под постом, а затем закрыла их.
25 мая в полуфинале ЧМ сборная России по хоккею проиграла Финляндии. Сегодня национальная команда сыграет со сборной Чехии в матче за бронзовые медали мирового первенства.
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