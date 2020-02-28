В стартовом составе "Крыльев Советов" три дебютанта
28 февраля 2020 19:33
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В составе самарской команды в стартовом составе выйдут три новичка: вратарь Евгений Фролов, защитник Мехди Зеффан и полузащитник Денис Попович. Еще два новичка полузащитники Максим Глушенков и Сергей Иванов будут готовы выйти на замену. Так же в список запасных впервые включен 19-летний защитник молодежной команды Александр Евинов.
Из-за дисквалификации матч пропустит Александр Анюков. Владимир Полуяхтов и Дмитрий Комбаров не смогут принять участие в игре из-за травм.
Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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