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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В стартовом составе "Крыльев Советов" три дебютанта

28 февраля 2020 19:33
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Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон.
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" – "Оренбург".

В составе самарской команды в стартовом составе выйдут три новичка: вратарь Евгений Фролов, защитник Мехди Зеффан и полузащитник Денис Попович. Еще два новичка полузащитники Максим Глушенков и Сергей Иванов будут готовы выйти на замену. Так же в список запасных впервые включен 19-летний защитник молодежной команды Александр Евинов.

Из-за дисквалификации матч пропустит Александр Анюков. Владимир Полуяхтов и Дмитрий Комбаров не смогут принять участие в игре из-за травм.

Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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