В Самаре впервые пройдет Чемпионат Высшей лиги по регби-7

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28 сентября состоится групповой этап.Церемония открытия финального этапа пройдет 29 сентября в 12:00. Матч за третье место – 15:40. Финал – 16:00. Награждение команд – 16:30.Принять участие в церемонии открытия турнира планируют первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и руководитель Самарского УФАС России, председатель Совета федерации регби Самарской области Леонид Пак.Для зрителей будет организована развлекательная программа – конкурсы, подарки, выступление команды чирлидинга и концерт группы IRON BEES.Приглашаем жителей Самары поддержать команду нашего города, передает пресс-служба РК «Самара».Фото: пресс-служба РК «Самара»