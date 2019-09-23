В Самаре впервые пройдет Чемпионат Высшей лиги по регби-7
23 сентября 2019 16:58
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28 сентября состоится групповой этап.
Церемония открытия финального этапа пройдет 29 сентября в 12:00. Матч за третье место – 15:40. Финал – 16:00. Награждение команд – 16:30.
Принять участие в церемонии открытия турнира планируют первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и руководитель Самарского УФАС России, председатель Совета федерации регби Самарской области Леонид Пак.
Для зрителей будет организована развлекательная программа – конкурсы, подарки, выступление команды чирлидинга и концерт группы IRON BEES.
Приглашаем жителей Самары поддержать команду нашего города, передает пресс-служба РК «Самара».
Фото: пресс-служба РК «Самара»
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