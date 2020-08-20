В Самаре и Тольятти состоится XX фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

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Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морские мили) состоится 29 августа в водной акватории Саратовского водохранилища, напротив набережной Самары. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей. Будут разыграны Кубок Всероссийской Федерации парусного спорта, переходящий Кубок Губернатора, Кубок Самары.Победители фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые места в каждой группе крейсерских яхт, награждаются памятными призами. Старт — в 12:00 (остров Голодный).Тольяттинская гонка среди крейсерских яхт пройдет с 29 по 30 августа в акватории Жигулевского моря напротив яхт-клуба «Дружба». Длина дистанции — около 20 морских миль. Старт 29 августа в 11:00, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО