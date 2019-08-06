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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Третьяк показал Путину, как на ОИ-2018 тайком проносили флаг России

6 августа 2019 20:52
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На такую уловку пошли во время ОИ в Южной Корее, где спортсменам из РФ было запрещено публично демонстрировать национальную символику.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк продемонстрировал российскому лидеру Владимиру Путину нашивку на обратной стороне своего пиджака — флаг государства, передает life.ru.

Он напомнил, что на Олимпийских играх в Южной Корее атлетам из России было запрещено публично демонстрировать национальную символику или исполнять гимн государства. Поэтому с обратной стороны пиджаков хоккеистов, в которых они прибывали на матчи, были нашиты флаги РФ и «Россия в моем сердце».

— Мы думали, как мотивировать [спортсменов]. Владимир Владимирович, я специально надел пиджачок, могут ребята посмотреть. Каждый, кто раздевался, — Россия в моём сердце. Каждый хоккеист! Никто не догадался! — поделился Третьяк.

Путин в свою очередь пошутил, что знаком с подобными уловками.

— Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки, — ответил, улыбаясь, глава государства. 

Видео здесь.



Фото:   соцсети
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