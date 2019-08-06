Третьяк показал Путину, как на ОИ-2018 тайком проносили флаг России
6 августа 2019 20:52
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Он напомнил, что на Олимпийских играх в Южной Корее атлетам из России было запрещено публично демонстрировать национальную символику или исполнять гимн государства. Поэтому с обратной стороны пиджаков хоккеистов, в которых они прибывали на матчи, были нашиты флаги РФ и «Россия в моем сердце».
— Мы думали, как мотивировать [спортсменов]. Владимир Владимирович, я специально надел пиджачок, могут ребята посмотреть. Каждый, кто раздевался, — Россия в моём сердце. Каждый хоккеист! Никто не догадался! — поделился Третьяк.
Путин в свою очередь пошутил, что знаком с подобными уловками.
— Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки, — ответил, улыбаясь, глава государства.
Видео здесь.
Фото: соцсети
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