Тольяттинские спортсмены примут участие в IV Европейских ветеранских играх в Италии

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В составе команды, которая будет представлять не только Тольятти, но и всю Самарскую область, пять человек.Самый титулованный в команде – чемпион Всемирных, Европейских и Азиатско-Тихоокеанских игр, 79-летний Анатолий Онучин. Он выступит в беге и спортивной ходьбе. Еще один бегун – дебютант международных соревнований Владимир Жаров, специализирующийся на «длинном» беге. Но больше всего надежд будет связано с выступлением женщин.Бадминтонистка Галина Горовая четыре года назад, на третьих Европейских ветеранских играх в Ницце завоевала золотую и две серебряные медали. Она также была бронзовым призером Всемирных ветеранских игр в Турине в 2013 году. И сейчас 77-летняя спортсменка имеет все шансы на повторение своего успеха.Ольгу Агишеву можно отнести к числу спортсменов-универсалов. Она первая в Самарской области чемпионка Всемирных игр, причем, в такой сложной дисциплине, как триатлон, вице-чемпионка в дуатлоне, призер чемпионата Европы и 14-кратная чемпионка России по легкой атлетике среди ветеранов. В Турине Ольга выступит в триатлоне, дуатлоне и велоспорте. Ее муж, призер Всемирных игр и чемпионатов Европы Игорь Агишев на этот раз едет на Апеннины в качестве руководителя и администратора команды.Первой в команде стартует Ольга Агишева. Уже 26 июля 62-летняя тольяттинка попробует силы в велогонке на 14 км с раздельным стартом. Красочная церемония открытия IV Европейских ветеранских игр состоится 27 июля, а легкоатлетическая программа стартует 29 июля, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО