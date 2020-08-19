Стартовала продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Оренбург"

Стартовала продажа билетов на матч 5-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" – "Оренбург", который состоится в субботу, 22 августа на "Самара Арене" и начнется в 17:00.
Стоимость билетов – от 150 рублей. Приобрести билеты можно онлайн.
Также билеты продаются в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".
Зрители с ОВЗ могут приобрести билеты на матч только в ТЦ "Сила Спорта" (подробности – по тел.: +7 937 999-10-53).
Также открыта онлайн-продажа комплекта билетов на домашние матчи "Крыльев Советов" до конца 2020 года, которые пройдут на стадионе "Самара Арена". С подробной информацией о приобретении комплектов билетов можно ознакомиться здесь
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В день матча на южную парковку (Р3-Р8) "Самара Арены" можно будет проехать по входному билету до 16:00. После этого времени на парковку можно будет попасть только по автопропускам, выданных ранее клубом.
Рассадка зрителей на стадионе "Самара Арена" по-прежнему будет организована согласно требованиям Роспотребнадзора. В настоящий момент квота по наполнению стадиона составляет 10% от общего количества мест, передает пресс-служба ФК "КС".
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