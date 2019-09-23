Спортсмены СО выступят на ЧМ по легкой атлетике в Катаре

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Наши выступят в Дохе!27 сентября в Катаре стартует чемпионат мира по легкой атлетике.В составе сборной РФ - 29 спортсменов, 2 из них представляют Самарскую область.В беге на 400 метров с барьерами на старт выйдет Валерия Андреева, в метании молота - Софья Палкина, передает пресс-служба минспорта СО.