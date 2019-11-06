Спортсменки школы бокса "Ринг" стали победительницами всероссийских соревнований

130

С 31 октября по 4 ноября во Владимире прошли соревнования по боксу «Память», посвящённые памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, в том числе около 50 девушек из Самарской, Владимирской, Московской, Ивановской, Архангельской, Рязанской, Брянской областей, Пермского края, Москвы.Самарскую область на соревнованиях представили спортсменки школы олимпийского резерва «Ринг».Девушки пополнили копилку спортивных достижений школы бокса «Ринг» золотыми, серебряными и бронзовыми медалями: первое место и золотая медаль – у Арины Голубцовой (в/к 46кг., тренер В.Е. Фомин), Анаит Гзрарян (в/к 48кг, тренеры И.С. Павлов, боксёрский клуб «Витязь» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг», и В.В. Макаров), Владлены Безлаповой (в/к 60кг, тренер И.С. Павлов, боксёрский клуб «Витязь» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг»), Елизаветы Абрамовой (в/к 69кг, тренер И.С. Павлов, боксёрский клуб «Витязь» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг»), Дарьи Трифоновой (в/к 75кг, тренеры И.А. Сидоренков, М.Е. Усольцев), Виктории Романовской (в/к 76+кг, тренер Е.А. Усольцев), у Галины Лезиной (в/к +81кг, тренеры К.С. Логинов и А.Н. Негорожин).Второе место и серебряные медали – у Марины Мироновой (в/к 44,5кг, тренер В.Е. Фомин), Никиты Энговатовой (в/к 46 кг, тренер И.С. Павлов, боксёрский клуб «Витязь и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг»), Розумкевич Татьяны (в/к 51 кг, тренер В.В. Макаров), Анастасии Русских (в/к 64кг, тренер С.Н. Елькин), Ксении Евдокимовой (в/к 69кг, тренер В.Е. Фомин) и Анастасии Кондратьевой (в/к 69кг, тренер Е.А. Усольцев).Третье место и бронзовая медаль – у Айгель Ходовой (в/к 51 кг, тренер И.С. Павлов, боксёрский клуб «Витязь» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг») и Марии Вялковой (в/к 69кг, тренер В.В. Макаров).В те же сроки в с. Булгаково Республики Башкортостан прошло первенство по боксу, в котором приняла участие спортсменка ГАУ «СШОР № 4 «Ринг», Безрукова Валерия (в/к 48кг, тренер В.Г. Жигалин), которая заняла первое место, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО