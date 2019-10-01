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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня вечером БК "Самара" в первом матче Кубка памяти Приматова сыграет с "Куполом-Родники"

1 октября 2019 18:28
119
Встречаемся в
Традиционное фото с предыгровой тренировки.

Сегодня вечером "Самара" в первом матче Кубка памяти Приматова сыграет с "Куполом-Родники".

Встречаемся в "МТЛ Арене" в 19:00, передает пресс-служба БК "Самара". 
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