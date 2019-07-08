Самарские спортсмены - медалисты чемпионата России по плаванию (спорт слепых)

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Честь Самарской области защищали 7 спортсменов: мастер спорта международного класса Андрей Буков, Анастасия Викулова из Самары и тольяттинцы Ирина Дрокина, Александр Бурлачев, Александр Шараг, Егор Сухарев и Илья Нарубин. Сборная Самарской области завоевала 8 медалей.Чемпионом России дважды стал Андрей Буков (тренер В.А.Буков) на дистанции 50 и 100 м баттерфляем, а также выиграл серебро на дистанции 100 м вольным стилем.Анастасия Викулова (тренер А.В.Буков) завоевала три медали: серебро на дистанции 50 м баттерфляем и две бронзовые медали (100 м баттерфляем и 200 м комплексное плавание).Ирина Дрокина (тренер Г.Я.Сухарева) отметилась дважды бронзой: 50 м баттерфляй, 200 м комплекс), Анастасия Викулова 50 м баттерфляем и 50 м вольным стилем).В командном зачёте сборная Самарской области заняла 8 место, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО