Самарские легкоатлеты завоевали 6 медалей чемпионата России
31 июля 2019 15:31
132
Александр Буяновский (СШОР №6, тренеры – В.М.Дмитриев, Ю.П.Полубояров, О.Ю.Полубояров) в беге на 400 метров завоевал золото (45,98 секунды). Анастасия Николаева (СШОР №2 г.о. Самара, тренер – И.Ю.Иванова) в беге на 100 метров с барьерами выиграла золотую медаль (13,33 секунды).
Серебряные награды получили Валерия Андреева (СШОР №6, тренер – С.В.Сагайдак, В.П.Гришкина) в беге на 400 метров с барьерами (55,91 секунды), Александр Юрченко (СШОР Новокуйбышевска, тренеры – Ю.П.Полубояров, О.Ю.Полубояров) в тройном прыжке (16,77 метра), Анна Авдеева (СШОР №6, тренер – А.Н.Пономаренко) в толкании ядра (18,05 метра), Софья Палкина (СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» г.о.Тольятти, тренер – В.А.Быков) в метании молота (69,33 метра).
«Чемпионат России – это главный старт сезона, в нем принимали участие лучшие атлеты, высочайшая конкуренция. 6 наград, 2 золотых – отличный результат самарских спортсменов, один из лучших за последние годы. Некоторые наши ребята претендуют на поездку на чемпионат мира, который в сентябре стартует в Катаре. Будем надеяться, что они попадут в число участников турнира», – заявил руководитель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1252
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1066
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1373
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8278
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8736
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8444
Спорт в регионе
31 июля 2019 15:31
В нем принимали участие 731 спортсменов из 73 регионов РФ, сильнейшие атлеты страны Спорт в регионе
132
31 июля 2019 15:16
В Тольятти прошло совещание по вопросам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Спорт в регионе
158
31 июля 2019 09:36
В качестве эксперта он принял участие в круглом столе. Спорт в регионе
163
30 июля 2019 22:56
Обсудили вопросы реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Спорт в регионе
311
30 июля 2019 20:49
Последним клубом бывшего игрока сборной России были самарские «Крылья Советов», где он выступал во второй половине прошлого сезона. Спорт в регионе
284
30 июля 2019 16:28
Оксана шаг за шагом продолжает идти к своей мечте, чтобы после никогда не жалеть. Спорт в регионе
328
30 июля 2019 13:58
Он проходил в Дании. Спорт в регионе
329
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
219
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
479
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
372
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
513
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
431
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
747
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
896
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия