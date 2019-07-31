Самарские легкоатлеты завоевали 6 медалей чемпионата России

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Александр Буяновский (СШОР №6, тренеры – В.М.Дмитриев, Ю.П.Полубояров, О.Ю.Полубояров) в беге на 400 метров завоевал золото (45,98 секунды). Анастасия Николаева (СШОР №2 г.о. Самара, тренер – И.Ю.Иванова) в беге на 100 метров с барьерами выиграла золотую медаль (13,33 секунды).Серебряные награды получили Валерия Андреева (СШОР №6, тренер – С.В.Сагайдак, В.П.Гришкина) в беге на 400 метров с барьерами (55,91 секунды), Александр Юрченко (СШОР Новокуйбышевска, тренеры – Ю.П.Полубояров, О.Ю.Полубояров) в тройном прыжке (16,77 метра), Анна Авдеева (СШОР №6, тренер – А.Н.Пономаренко) в толкании ядра (18,05 метра), Софья Палкина (СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» г.о.Тольятти, тренер – В.А.Быков) в метании молота (69,33 метра).«Чемпионат России – это главный старт сезона, в нем принимали участие лучшие атлеты, высочайшая конкуренция. 6 наград, 2 золотых – отличный результат самарских спортсменов, один из лучших за последние годы. Некоторые наши ребята претендуют на поездку на чемпионат мира, который в сентябре стартует в Катаре. Будем надеяться, что они попадут в число участников турнира», – заявил руководитель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук, передает пресс-служба облправительства.