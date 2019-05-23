"Русские слишком хороши": американские болельщики о вылете сборной США с ЧМ

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В четверг хоккеисты сборной России обыграли команду США в четвертьфинале ЧМ и вышли в полуфинал. Матч, который прошел в Братиславе в четверг, завершился со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)."Горжусь этой сборной", - отметил KravtsovBetter."Побольше бы "физики" и мастерства в атаке на следующем чемпионате мира. По-прежнему люблю американский хоккей", - согласился с ним Jerry Ciccolella."Парни, горжусь вами. Тяжелое поражение, но нет поводов для того, чтобы расстраиваться. Это был один из лучших турниров за последнее время. До следующего ЧМ", - написал в Twitter Nathan Faas."До следующего сезона", - написал пользователь Zach Jezioro.Многие американские болельщики обвинили в неудаче национальной команды на ЧМ главного тренера Джеффа Блэшилла."Пожалуйста, не берите больше Блэшилла на еще один чемпионат мира", - попросил Joaquin Mora."А мы можем сделать так, чтобы в следующем году Блэшилл не был главным тренером сборной", - задался аналогичным вопросом Ian Hanseter."Все хорошо: Блэшилл привык к поражениям и знает, как с ними справляться", - пошутил пользователь с ником breemmalea.Другие фанаты хоккея сошлись на том, что по составу сборной России на этом чемпионате мира по хоккею вряд ли есть равные соперники."Русские просто слишком хороши", - признал пользователь с ником itsbabalou."У них просто все звезды. Это нечестно", - добавил onchoysizspb.Соперник сборной России в полуфинале ЧМ определится позднее.