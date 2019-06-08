Российские футболисты забили девять безответных мячей в ворота сборной Сан-Марино

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Мячи забили: Артем Дзюба (31', с пенальти, 73', 76', 88'), Федор Кудряшов (36'), Антон Миранчук (41') и Федор Смлов (77', 83'), еще один мяч гости после касания Микеле Чеволи (25') отправили в собственные ворота.Отметим, что на 76-й минуте капитан нашей сборной не реализовал 11-метровый удар.Cборная России сегодня побила свой рекорд результативности в одном матче. Предыдущие достижения были установлены в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года против сборной Лихтенштейна (7:0) и в отборочном матче чемпионата Европы 1996 года против Сан-Марино (7:0).В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино (0) идет на последней, шестой позиции.В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, встреча состоится 11 июня.