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Российские футболисты забили девять безответных мячей в ворота сборной Сан-Марино

8 июня 2019 23:26
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В Саранске состоялся матч отборочного цикла чемпионата Европы, в котором сборная России со счетом 9:0 разгромила команду Сан-Марино.
В Саранске состоялся матч отборочного цикла чемпионата Европы, в котором сборная России со счетом 9:0 разгромила команду Сан-Марино, передает newsru.com.

Мячи забили: Артем Дзюба (31', с пенальти, 73', 76', 88'), Федор Кудряшов (36'), Антон Миранчук (41') и Федор Смлов (77', 83'), еще один мяч гости после касания Микеле Чеволи (25') отправили в собственные ворота.

Отметим, что на 76-й минуте капитан нашей сборной не реализовал 11-метровый удар.

Cборная России сегодня побила свой рекорд результативности в одном матче. Предыдущие достижения были установлены в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года против сборной Лихтенштейна (7:0) и в отборочном матче чемпионата Европы 1996 года против Сан-Марино (7:0).

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино (0) идет на последней, шестой позиции.

В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, встреча состоится 11 июня. 
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