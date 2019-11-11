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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Пляжные "Крылья Советов" в ТОП-30 мирового рейтинга

11 ноября 2019 21:11
23
На 1 месте - португальская
Пляжные "Крылья Советов" в ТОП-30 мирового рейтинга!

Международная организация пляжного футбола опубликовала рейтинг клубов мира по итогам сезона - 2019.

На 1 месте - португальская "Брага".

Лучший из российских - "Кристалл" (Санкт - Петербург), 4 место, "Крылья Советов" - 26-е, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:    пресс-служба минспорта СО
 
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