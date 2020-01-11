На базе УСЦ "Чайка" стартовала лыжная гонка классическим стилем

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Сегодня, на базе УСЦ "Чайка", стартовал первый день Чемпионата и первенства Самарской области по лыжным гонкам классическим стилем.На дистанции 5, 10, 15 км вышло более 250 спортсменов области, передает пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка.Фото: пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка