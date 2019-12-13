Много забивая и немало пропуская, «молодежка» «Крыльев Советов» продолжает борьбу за медали
13 декабря 2019 20:25
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В прошлом году нападающий молодежного состава «КС» Егор Голенков стал одним из лучших бомбардиров первенства, забив 18 мячей. Но когда он из-за травмы пропускал игры, результативность и, как следствие, результат команды страдали. В сезоне-2019/2020 у самарской «молодежки» - более сбалансированный состав: в этом году сразу четверо (Егор Голенков, Дмитрий Молчанов, Бахадур Соколов и Владислав Тюрин) имеют на своем счету 5 и больше забитых мячей. А по общему количеству голов «Крылья Советов» опережают всех, даже лидеров - динамовцев, забив уже 44 мяча. В 19 матчах наша «молодежка» одержала 10 побед, причем 4 из них с крупным счетом.
«Соглашусь, иногда наша игра строится на индивидуальных качествах тех или иных игроков. Но если у нас есть креативные люди, почему так не играть?» - говорит главный тренер молодежного состава Владимир Кухлевский.
В обороне дублеры играют пока не так удачно – по пропущенным мячам самарцы уступают сразу 10 командам. В начале сезона «КС»-м постоянно чередовали победы и поражения. Затем серии стали более затяжными: в октябре дублеры выдали отличный отрезок из четырех выигрышей подряд, за которым последовали три поражения. Но завершить год «молодежка» смогла на мажорной ноте и вновь с большим количеством забитых мячей, обыграв «Урал» - 4:2.
«Результат оцениваю выше среднего, - говорит Владимир Кухлевский. - Хотя, конечно, можно было и лучше. Мы слишком много моментов и, как следствие, очков упустили сами. Ребята молодые, им не хватает стабильности. Вот над этим и предстоит работать».
В «молодежке» сформировался костяк команды – 12 игроков приняли участие в 13 и более играх текущего сезона. Но, как это обычно происходит, зимой команде предстоит ротация. «На сколько процентов мы обновим команду, пока не могу сказать, но перемены точно будут. Мы и подключим более молодых ребят, и укрепим некоторые позиции», - поясняет Владимир Кухлевский.
На данный момент средний возраст футболистов «КС»-м составляет более 19 лет, в то время как, к примеру, в «Уфе», «Локомотиве» и «Зените» играют 18-летние. Кстати, в «КС», как и в других командах, перестали получать практику в «молодежке» футболисты основного состава даже во время дисквалификаций. В то же время воспитанники «молодежки» Егор Голенков и Богдан Овсянников играли в этом сезоне за «основу», а Геннадий Киселев и Данила Смирнов регулярно попадают в число запасных на матчах главной команды.
Молодежный состав, как и основной, выйдет из отпуска 13 января. Игроки пройдут медосмотр в Самаре и приступят к выполнению программы сборов. Первый месяц подготовки пройдет в Самаре, где будет проходить и селекционный отбор, и наработка взаимодействий на будущее. А в феврале планируется выезд за границу. «Крылья Советов» заявились для участия в традиционном кубке ФНЛ на Кипре. Планируется, что в этом турнире примет участие молодежный состав, передает vkonline.ru.
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