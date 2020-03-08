Миодраг Божович: Самое важное для нас было забрать три очка
8 марта 2020 18:36
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– Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве. Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского. Мы бросили играть, контролировать матч. "Рубин" начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут. Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.
– Можете дать оценку работы арбитра?
– Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.
– Не было ли мысли поменять Антона Зиньковского ещё до удаления, он же и так на карточке висел?
– Были, к сожалению. Это моя ошибка.
– Удивил ли вас чем-то казанский "Рубин"?
– У команды очень много новичков, они гораздо лучше играли с "Тамбовом", чем сегодня, но какое-то время нужно, чтобы привыкнуть. Это совсем другая команда, чем та, которая играла с нами в Самаре. Надо время, нужно терпение.
– Можно ли сказать, что Фролов теперь первый номер в "Крыльях"?
– Ну да, так можно сказать, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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