Миодраг Божович: Самое важное для нас было забрать три очка

400

– Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве. Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского. Мы бросили играть, контролировать матч. "Рубин" начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут. Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.– Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.– Были, к сожалению. Это моя ошибка.– У команды очень много новичков, они гораздо лучше играли с "Тамбовом", чем сегодня, но какое-то время нужно, чтобы привыкнуть. Это совсем другая команда, чем та, которая играла с нами в Самаре. Надо время, нужно терпение.– Ну да, так можно сказать, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"