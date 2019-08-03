Миодраг Божович: "Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения"
3 августа 2019 22:27
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– Очень обидно так проигрывать. Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения. В первом тайме соперник больше контролировал мяч, забил гол. Во втором тайме у нас были моменты, но два раза "Локомотив" спас Гилерме. В концовке мы сравняли счет и подумали, что сможем больше, но пропустили второй мяч и уступили.
Полную пресс-конференцию Миодрага Божовича смотрите скоро на "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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