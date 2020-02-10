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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович - об итогах второго сбора, новичках и готовности к сезону

10 февраля 2020 22:11
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По окончании второго зимнего сбора Миодраг Божович ответил на вопросы клубного телевидения.
По окончании второго зимнего сбора Миодраг Божович ответил на вопросы клубного телевидения, передает пресс-служба ФК "КС". 

Видео здесь.




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