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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Министр спорта отреагировал на отказ боксёров выступать на ОИ-2020 без флага

11 декабря 2019 16:37
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Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить.
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Федерации бокса не ехать на Олимпиаду, если российским спортсменам не позволят выступать под государственным флагом, передает life.ru.

— Мы пообщаемся с Федерацией бокса. Ребята — патриоты, но на самом деле ещё надо отобраться, впереди у них — ряд отборочных соревнований. Ещё никто на Олимпиаду не отобрался, ни из одной страны, — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить. Также он назвал эти меры WADA противоречащими всем возможным принципам.

Напомним, ранее сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года в случае, если спортсменам не разрешат выступать под национальным флагом. 
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Комментарии


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11 декабря 2019  16:37
Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить.
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