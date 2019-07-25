Матиас отказался от гонорара за бой, после которого умер Дадашев
25 июля 2019 18:40
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— "Мне не нужен этот чек" — такими были его первые слова (после известия о смерти Дадашева. — Прим. Лайфа), — цитирует NBC News пресс-секретаря пуэрториканского боксёра Фернандо Гастамбиде.
Сам Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям.
— Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей и не зная, насколько тяжело и трудно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев, — приводит телеканал заявление спортсмена.
Фото из открытых источников
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