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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Матиас отказался от гонорара за бой, после которого умер Дадашев

25 июля 2019 18:40
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Сам Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям.
Пуэрториканец Субриэль Матиас заявил, что ему не нужны призовые в размере 75 тысяч долларов за бой с Максимом Дадашевым, который стал для россиянина последним, передает Лайф.

— "Мне не нужен этот чек" — такими были его первые слова (после известия о смерти Дадашева. — Прим. Лайфа), — цитирует NBC News пресс-секретаря пуэрториканского боксёра Фернандо Гастамбиде.

Сам Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям.

— Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей и не зная, насколько тяжело и трудно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев, — приводит телеканал заявление спортсмена. 



Фото из открытых источников
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