Матч "КС" – "Зенит" стал самым посещаемым в сезоне на "Самара Арене"

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Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит всех болельщиков, которые посетили вчерашнюю игру! Выражаем благодарность за поддержку и ждем Вас на "Самара Арене" снова 4 ноября в 17:30 на матче с казанским "Рубином" в рамках 15-го тура РПЛ.ТОП-3 самых посещаемых матча текущего сезона выглядят следующим образом:14 тур. "Крылья Советов" – "Зенит". 32560 зрителей;7 тур. "Крылья Советов" – "Спартак". 32286 зрителей;1 тур. "Крылья Советов" – ЦСКА. 25287 зрителей, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"