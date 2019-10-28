Матч "КС" – "Зенит" стал самым посещаемым в сезоне на "Самара Арене"
28 октября 2019 15:57
49
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит всех болельщиков, которые посетили вчерашнюю игру! Выражаем благодарность за поддержку и ждем Вас на "Самара Арене" снова 4 ноября в 17:30 на матче с казанским "Рубином" в рамках 15-го тура РПЛ.
ТОП-3 самых посещаемых матча текущего сезона выглядят следующим образом:
14 тур. "Крылья Советов" – "Зенит". 32560 зрителей;
7 тур. "Крылья Советов" – "Спартак". 32286 зрителей;
1 тур. "Крылья Советов" – ЦСКА. 25287 зрителей, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1601
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1366
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1645
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8615
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9034
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8746
Спорт в регионе
28 октября 2019 15:57
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит всех болельщиков, которые посетили вчерашнюю игру! Спорт в регионе
49
28 октября 2019 10:39
По итогам турнира команда Управления Росгвардии по Самарской области завоевала «серебро». Спорт в регионе
150
28 октября 2019 08:58
В Самаре на игре "Крылья Советов" и "Зенит" побывало 32 560 человек. Спорт в регионе
213
27 октября 2019 18:02
Сегодня не стадионе присутствовали 32 560 болельщиков, в том числе Дмитрий Азаро в, руководители ведомств, ученые, ветераны клуба, поддержать команду приехал... Спорт в регионе
641
27 октября 2019 17:55
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в понедельник, 4 ноября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против казанского "Рубина". Спорт в регионе
364
27 октября 2019 12:46
Для болельщиков подготовлена обширная развлекательная программа. Спорт в регионе
438
27 октября 2019 11:54
15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле Спорт в регионе
788
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
161
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
410
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
470
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
508
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1112
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
738
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1180
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1854
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1274
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1553
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1742
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1209
Мероприятия