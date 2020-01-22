Лайф узнал, какой клуб спасёт Кокорина от ссылки в Сочи
22 января 2020 16:38
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Нападающий расстроен сложившейся ситуацией, где всё решили за него, и не собирается ставить свою подпись. По словам агента футболиста, в Сочи Кокорин поедет разве что летом в отпуск.
При этом представитель футболиста уже прорабатывает другие возможные варианты для игрока, если ему так и не удастся остаться в "Зените". По информации Лайфа, в услугах Кокорина всерьёз заинтересовано московское "Динамо", сам форвард тоже склоняется к уходу в московский клуб. Именно в футболке бело-голубых Александр дебютировал на взрослом уровне и стал звездой РПЛ. Кокорин играл за "Динамо" с 2008 по 2016 год, был капитаном команды.
После назначения Кирилла Новикова главным тренером "Динамо" идёт на восьмом месте в РПЛ — максимально близко к зоне еврокубков. "Сочи" же, в который "Зенит" активно хочет сослать Кокорина, занимает последнее место в турнирной таблице.
Фото: соцсети
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