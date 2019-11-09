"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку" - 0:2

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На третьей минуте матча Бакаев вывел один на один Понсе, который и открыл счет в матче.На 79 минуте матча Мияйлович получил красную карточку и самарцы остались в меньшинстве.Через три минуты Карпов рукой прервал полет летевшего в ворота мяча, и тоже увидел перед собой красную карточку.Самарцы остались вдевятером, а пенальти уверенно реализовал Бакаев и установил окончательный счет в матче 2:0.Следующий матч "Крылья Советов" проведут также в Москве, против ЦСКА. Игра 17 тура состоится в воскресенье, 24 ноября, в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"