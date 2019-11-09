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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку" - 0:2

9 ноября 2019 22:03
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Следующий матч
В первом матче второго круга РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком".

На третьей минуте матча Бакаев вывел один на один Понсе, который и открыл счет в матче.

На 79 минуте матча Мияйлович получил красную карточку и самарцы остались в меньшинстве.

Через три минуты Карпов рукой прервал полет летевшего в ворота мяча, и тоже увидел перед собой красную карточку.

Самарцы остались вдевятером, а пенальти уверенно реализовал Бакаев и установил окончательный счет в матче 2:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут также в Москве, против ЦСКА. Игра 17 тура состоится в воскресенье, 24 ноября, в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:     пресс-служба ФК "КС"
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