"Крылья Советов" приглашает принять участие в турнире по киберфутболу
12 февраля 2020 17:48
118
До участия в турнире допускаются граждане РФ, достигшие 18-ти летнего возраста.
Все желающие должны подать заявку по электронной почте или заполнить онлайн форму – в соответствие с требованиями Организатора.
В качестве вступительного взноса Участник должен внести депозит на свой лицевой счет в БК Париматч в размере 500 рублей начиная с 12-го февраля.
Каждому участнику футбольный клуб "Крылья Советов" предоставляет в подарок 2 билета на матч "Крылья Советов" — "Оренбург", который пройдет 28 февраля и сертификат от партнера "Додо Пицца".
БК "Париматч" предоставляет призовой фонд для Соревнования:
1 место – Сертификат на сумму 30 000 рублей
2 место – брендированный геймпад и карточка на 4600 FIFA points
3 место – брендированный геймпад и карточка на 2200 FIFA points
Все призеры получат игровые майки футболистов нашей команды.
Количество участников в турнире ограниченно.
В случае если будут свободные места в турнирной сетке, то регистрационный взнос возможно будет внести непосредственно на стадионе перед началом турнира.
Важная информация для участников!
Вход участников на турнир будет осуществляться с 9:00 до 10:00 через GATE 4 при себе иметь паспорт! До 10:30 необходимо будет внести свое имя в регистрационный список для формирования сетки. Убедительная просьба к участникам – приходить на турнир заблаговременно.
Турнир пройдет на приставках Sony Playstation 4.
С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.
С настройками игры можно ознакомиться здесь.
Напоминаем, что участвовать в турнире могут лица старше 18 лет.
Разрешается вход с безалкогольными напитками в пластиковой таре не более 0,5 литра. Вход с продуктами питания запрещен – в помещении будет работать точка кейтеринга и гардероб. На турнире будет работать точка по продаже атрибутике.
С собой нельзя проносить планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, запрещенные предметы, передает пресс-служба ФК "КС".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1933
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1727
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2002
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9016
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9334
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9179
Спорт в регионе
12 февраля 2020 18:01
Хоккейный ЧМ-2020 в 11 раз пройдет на спортивных аренах Швейцарии в немецкоязычном Цюрихе и франкоязычной Лозанне. Традиционный рейтинг букмекеров указывает на... Спорт в регионе
25
12 февраля 2020 17:48
Турнир пройдет 24 февраля на стадионе "Самара Арена". Спорт в регионе
118
12 февраля 2020 15:06
В прошлом году Софья Палкина в статусе нейтрального атлета представляла регион на чемпионате мира в Катаре. Спорт в регионе
135
12 февраля 2020 13:10
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 10 регионов. Спорт в регионе
169
12 февраля 2020 11:40
Вход для зрителей по билетам. Спорт в регионе
152
12 февраля 2020 10:45
Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» до 14 февраля. Спорт в регионе
158
12 февраля 2020 09:30
Команда во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка. Спорт в регионе
201
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
649
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2552
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
989
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2060
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1583
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1174
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
414
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1183
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1676
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1688
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2013
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3138
Мероприятия