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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" приглашает принять участие в турнире по киберфутболу

12 февраля 2020 17:48
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Турнир пройдет 24 февраля на стадионе
Футбольный клуб "Крылья Советов" совместно с букмекерской конторой "Париматч" проводят турнир по FIFA среди болельщиков "Крыльев Советов". Турнир пройдет 24 февраля на стадионе "Самара Арена". Начало с 9:00.

До участия в турнире допускаются граждане РФ, достигшие 18-ти летнего возраста.

Все желающие должны подать заявку по электронной почте или заполнить онлайн форму – в соответствие с требованиями Организатора.

В качестве вступительного взноса Участник должен внести депозит на свой лицевой счет в БК Париматч в размере 500 рублей начиная с 12-го февраля.

Каждому участнику футбольный клуб "Крылья Советов" предоставляет в подарок 2 билета на матч "Крылья Советов" — "Оренбург", который пройдет 28 февраля и сертификат от партнера "Додо Пицца".

БК "Париматч" предоставляет призовой фонд для Соревнования:

1 место – Сертификат на сумму 30 000 рублей

2 место – брендированный геймпад и карточка на 4600 FIFA points

3 место – брендированный геймпад и карточка на 2200 FIFA points

Все призеры получат игровые майки футболистов нашей команды.

Количество участников в турнире ограниченно.

В случае если будут свободные места в турнирной сетке, то регистрационный взнос возможно будет внести непосредственно на стадионе перед началом турнира.

Важная информация для участников!

Вход участников на турнир будет осуществляться с 9:00 до 10:00 через GATE 4 при себе иметь паспорт! До 10:30 необходимо будет внести свое имя в регистрационный список для формирования сетки. Убедительная просьба к участникам – приходить на турнир заблаговременно.

Турнир пройдет на приставках Sony Playstation 4.

С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.

С настройками игры можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что участвовать в турнире могут лица старше 18 лет.

Разрешается вход с безалкогольными напитками в пластиковой таре не более 0,5 литра. Вход с продуктами питания запрещен – в помещении будет работать точка кейтеринга и гардероб. На турнире будет работать точка по продаже атрибутике.

С собой нельзя проносить планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, запрещенные предметы, передает пресс-служба ФК "КС". 
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Комментарии


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