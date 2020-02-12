"Крылья Советов" приглашает принять участие в турнире по киберфутболу

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До участия в турнире допускаются граждане РФ, достигшиеВсе желающие должны подать заявку по электронной почте или заполнить онлайн форму – в соответствие с требованиями Организатора.В качестве вступительного взноса Участник должен внести депозит на свой лицевой счет в БК Париматч в размере 500 рублей начиная с 12-го февраля.Каждому участнику футбольный клуб "Крылья Советов" предоставляет в подарок 2 билета на матч "Крылья Советов" — "Оренбург", который пройдет 28 февраля и сертификат от партнера "Додо Пицца".БК "Париматч" предоставляет призовой фонд для Соревнования:1 место – Сертификат на сумму 30 000 рублей2 место – брендированный геймпад и карточка на 4600 FIFA points3 место – брендированный геймпад и карточка на 2200 FIFA pointsВсе призеры получат игровые майки футболистов нашей команды.Количество участников в турнире ограниченно.В случае если будут свободные места в турнирной сетке, то регистрационный взнос возможно будет внести непосредственно на стадионе перед началом турнира.Важная информация для участников!Вход участников на турнир будет осуществляться с 9:00 до 10:00 через GATE 4 при себе иметь паспорт! До 10:30 необходимо будет внести свое имя в регистрационный список для формирования сетки. Убедительная просьба к участникам – приходить на турнир заблаговременно.Турнир пройдет на приставках Sony Playstation 4.С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.С настройками игры можно ознакомиться здесь.Напоминаем, что участвовать в турнире могут лица старше 18 лет.Разрешается вход с безалкогольными напитками в пластиковой таре не более 0,5 литра. Вход с продуктами питания запрещен – в помещении будет работать точка кейтеринга и гардероб. На турнире будет работать точка по продаже атрибутике.ы, передает пресс-служба ФК "КС".