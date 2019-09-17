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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Ахматом"

17 сентября 2019 23:03
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Матч
Команда собралась на клубной базе и начала подготовку к игре 10-го тура РПЛ с "Ахматом". По традиции, тренерский штаб Миодрага Божовича разделил команду на две группы.

Футболисты, сыгравшие с "Краснодаром" весь матч, провели восстановительное занятие, включающее в себя разминку и пробежку.

Вторая группа игроков провела более интенсивную тренировку, состоящую в том числе из игры в квадратах и отработки ударов по воротам.

В общую группу вернулся голкипер Евгений Конюхов, пропускавший матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Александр Анюков из-за простуды в тренировке участия не принимал. Егор Голенков присоединится к команде через несколько дней после восстановления от повреждения.

Матч "Ахмат" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 21 сентября в Грозном и начнется в 15:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер", передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:   пресс-служба ФК "КС

 
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