"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Ахматом"
17 сентября 2019 23:03
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Футболисты, сыгравшие с "Краснодаром" весь матч, провели восстановительное занятие, включающее в себя разминку и пробежку.
Вторая группа игроков провела более интенсивную тренировку, состоящую в том числе из игры в квадратах и отработки ударов по воротам.
В общую группу вернулся голкипер Евгений Конюхов, пропускавший матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Александр Анюков из-за простуды в тренировке участия не принимал. Егор Голенков присоединится к команде через несколько дней после восстановления от повреждения.
Матч "Ахмат" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 21 сентября в Грозном и начнется в 15:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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