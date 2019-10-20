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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург" – 1:0

20 октября 2019 14:55
149
Единственный гол наша команда забила на 18-й минуте. Антон мощным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника.
В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург" – 1:0.

Единственный гол наша команда забила на 18-й минуте. Дмитрий Комбаров выполнил подачу на дальнюю штангу, защитник "Оренбурга" выбил мяч прямо на ногу Антону, который в касание мощным ударом отправил снаряд в сетку ворот соперника.

Этот поединок самарцы заканчивали вдесятером. После потасовки, которая случилась на поле в добавленное время, у "Крыльев" был удален Александр Анюков. Также главным арбитром встречи были удалены главные тренеры команд – Миодраг Божович и Владимир Федотов.

Эта победа стала для "Крыльев" первой над "Оренбургом" в чемпионате РПЛ. До этого самарцы побеждали своих географических соседей только в Кубке России и Первенстве ФНЛ.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 27 сентября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против питерского "Зенита". Начало встречи – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС". 
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