"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Нижнему Новгороду" – 0:1
2 июня 2019 19:59
145
Первый тайм полностью прошел под диктовку самарцев, но реализовать свои многочисленные моменты хозяева поля не смогли. Что касается футболистов "Нижнего", то они на 45-й минуте вышли вперед. Денис Ткачук нарушил правила в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. 11-метровый у гостей реализовал Даниил Фомин – 0:1.
За несколько минут до забитого мяча у "Нижнего Новгорода" тренерскую скамейку покинул Дмитрий Черышев. Главный тренер гостей был удален за то, что схватил за футболку Виталия Денисова.
После перерыва право на пенальти получили уже "Крылья". Главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел игру рукой у игрока "Нижнего" во время видеопросмотра. К сожалению для самарских игроков и болельщиков, удар с "точки" у Антона не получился. Мяч прошел мимо ворот.
До конца встречи счет на табло не изменился. "Крылья" потерпели поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) смогли сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1051
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
871
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1141
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8155
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8623
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8337
Спорт в регионе
2 июня 2019 19:59
"Крылья" потерпели поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) смогли сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Спорт в регионе
145
2 июня 2019 11:42
Он пройдет на "Самара Арене". Спорт в регионе
232
1 июня 2019 21:07
В турнире рапиристов. Спорт в регионе
277
1 июня 2019 10:52
В общей сложности на дистанцию вышло 19 человек. Спорт в регионе
352
31 мая 2019 16:18
Проект «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Спорт в регионе
324
31 мая 2019 10:51
Также медики сыграют в волейбол. Спорт в регионе
187
31 мая 2019 09:33
Трасса соревнования будет несколько отличаться от прошлогодней. Спорт в регионе
218
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
369
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
659
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
849
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15413
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
652
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
689
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
406
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
476
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
607
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
522
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
953
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
881
Мероприятия