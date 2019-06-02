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"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Нижнему Новгороду" – 0:1

2 июня 2019 19:59
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В ответном матче за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне 2019/2020 "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала23 441 зрителей, уступили "Нижнему Новгороду" - 0:1.

Первый тайм полностью прошел под диктовку самарцев, но реализовать свои многочисленные моменты хозяева поля не смогли. Что касается футболистов "Нижнего", то они на 45-й минуте вышли вперед. Денис Ткачук нарушил правила в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. 11-метровый у гостей реализовал Даниил Фомин – 0:1.

За несколько минут до забитого мяча у "Нижнего Новгорода" тренерскую скамейку покинул Дмитрий Черышев. Главный тренер гостей был удален за то, что схватил за футболку Виталия Денисова.

После перерыва право на пенальти получили уже "Крылья". Главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел игру рукой у игрока "Нижнего" во время видеопросмотра. К сожалению для самарских игроков и болельщиков, удар с "точки" у Антона не получился. Мяч прошел мимо ворот.

До конца встречи счет на табло не изменился. "Крылья" потерпели поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) смогли сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС

 
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"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Нижнему Новгороду" – 0:1
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