"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:2
2 февраля 2020 18:01
178
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:2 (2:1)
Голы: Кулик("Чайка"), Голенков, Гынсарь, Васильев ("Чайка"), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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