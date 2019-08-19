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Экс-наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт болен рассеянным склерозом

19 августа 2019 20:35
112
Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.
Бывший главный тренер мужской сборной России по баскетболу, ныне наставник греческого "Олимпиакоса" Дэвид Блатт сообщил, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом, передает newsru.com. Об этом 60-летний специалист рассказал в открытом письме, опубликованном пресс-службой "Олимпиакоса".

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию целого ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидности и значительному снижению продолжительности жизни.

"Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это заболевание аутоиммунной системы, которое во многом меняет качество вашей жизни и способность выполнять даже самые основные функции способами, которые всегда казались вам нормальными. Когда я преодолел шок и боль от понимания того, как это изменит мою жизнь, я принял твердое решение, что не сдамся. Моя задача - приспособиться к новой ситуации и изыскать пути для продолжения обычной жизни", - цитирует специалиста ТАСС.

По словам Блатта, в его случае болезнь проявляется в слабости и усталости ног и проблемах с равновесием. Тренер придерживается особого режима упражнений для укрепления мышц и улучшения равновесия, а также плавательных и водных тренировок, чтобы улучшить общее состояние организма.

"Я бросаю себе вызов, выполняя действия, которые просты для большинства людей, но сейчас для меня являются иногда очень сложными. Я работаю. Я прошу своих игроков и персонал быть лучшей версией себя, и должен просить и даже требовать от себя того же", - отметил Блатт.

Тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Он стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.

"Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Все хорошо, я буду сильным, как русский", - отметил Блатт в телефонном интервью РИА "Новости".


Фото из открытых источников




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