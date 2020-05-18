Александр Соболев переходит из "Крыльев" в "Спартак"

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Александр Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в декабре 2017-го. Форвард сыграл за нашу команду 45 матчей, в которых забил 21 гол. Соболев был одним из ключевых игроков команды, когда "Крылья" возвращались в Премьер-лигу в 2018 году, а в этом сезоне забил за самарский клуб 10 мячей, являясь одним из лучших бомбардиров РПЛ и получил вызов в сборную России. Александр Соболев за короткое время стал любимцем болельщиков и неоднократно принимал участие в клубных мероприятиях, отмечая особую поддержку самарских любителей футбола.Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве, передает пресс-служба ФК "КС".