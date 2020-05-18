Александр Соболев переходит из "Крыльев" в "Спартак"
18 мая 2020 14:53
103
Александр Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в декабре 2017-го. Форвард сыграл за нашу команду 45 матчей, в которых забил 21 гол. Соболев был одним из ключевых игроков команды, когда "Крылья" возвращались в Премьер-лигу в 2018 году, а в этом сезоне забил за самарский клуб 10 мячей, являясь одним из лучших бомбардиров РПЛ и получил вызов в сборную России. Александр Соболев за короткое время стал любимцем болельщиков и неоднократно принимал участие в клубных мероприятиях, отмечая особую поддержку самарских любителей футбола.
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве, передает пресс-служба ФК "КС".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2374
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2011
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2314
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9262
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9656
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9430
Спорт в регионе
18 мая 2020 14:53
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом Спорт в регионе
103
18 мая 2020 14:05
Начат монтаж кровли. Спорт в регионе
147
17 мая 2020 21:26
"Все бегут!". Но не больше двух и на дистанции. Спорт в регионе
480
Спортивные достижения
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
551
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1208
23 февраля 2020 00:11
В День святого Валентина 14 февраля в регионе поженились более 160 пар. Спортивные достижения
564
Видео
18 мая 2020 11:48
Акцию проводит реготделение "Единой России". КОРОНАВИРУС
182
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1054
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1278
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1172
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1197
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1161
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2644
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2023
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2643
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2873
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
3013
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3472
Мероприятия