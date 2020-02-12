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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет XVIII Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»

12 февраля 2020 11:40
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В Самаре пройдет XVIII Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам Жемчужина Поволжья
Вход для зрителей по билетам. 

C 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, д. 253а) будет проходить открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020». В соревнованиях примут участие лучшие танцевальные пары страны.
Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали более 450 пар из 28 регионов страны. Спортсмены будут выступать в различных возрастных группах и программах. В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые станут отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования.
Вход для зрителей по билетам.
Торжественная церемония открытия – 15 февраля в 18:00.
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Комментарии


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