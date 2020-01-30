В Самаре пенсионеров бесплатно обучают китайской гимнастике
30 января 2020 10:20
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Для самарских бабушек и дедушек стартовали бесплатные занятия по ушу, китайской гимнастике, а также кинезиотренировки. Занятия для продления активного долголетия старшего поколения организованы Самарской федерацией ушу в рамках социального проекта «Здоровье пожилых: перезагрузка».
Тренировки специально адаптированы для старшего возраста и сочетают в себе работу на кинезиотренажерах, элементы физических упражнений, медитации, массажа и дыхательной гимнастики. Для того чтобы подобрать нужный уровень нагрузки, все участники бесплатно проходят обследование в медицинском центре.
Кроме того, в рамках проекта для пожилых людей проходят бесплатные семинары, мастер-классы и лекции по традиционной и современной медицине от практикующих врачей и экспертов восточных оздоровительных систем.
Занятия продлятся до июля 2020 года. Завершится проект экзаменом по ушу для бабушек и дедушек.
Занятия для каждой группы проходят 2 раза в неделю по адресу ул. Партизанская, д. 19, оф. 304.
Записаться можно по телефонам 8-917-148-12-62, 8-917-147-48-09.
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