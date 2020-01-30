Я нашел ошибку
Главные новости: 
Cамарцы подсчитали, сколько тратят на проезд Для сравнения выбрали три популярных маршрута
Cамарцы подсчитали, сколько тратят на проезд
На Рок над Волгой 2020 в Самаре нельзя будет проносить свои напитки
На "Рок над Волгой 2020" в Самаре нельзя будет проносить свои напитки
С присоединением Южного города к Самаре возникла проблема
С присоединением Южного города к Самаре возникла проблема
День российского сурка отметят в Самарском зоопарке
День российского сурка отметят в Самарском зоопарке
Взрывоопасный дом в Самаре пообещали признать аварийным
Взрывоопасный дом в Самаре пообещали признать аварийным
В России начнут оценивать качество жизни в регионах
В России начнут оценивать качество жизни в регионах
В больнице умерла пассажирка ВАЗа, который в выходные залетел под грузовик на Московском шоссе в Самаре
В больнице умерла пассажирка ВАЗа, который в выходные залетел под грузовик на Московском шоссе в Самаре
В Самаре сбитый пешеход и его собака от удара отлетели на 9 метров
В Самаре сбитый пешеход и его собака от удара отлетели на 9 метров
сегодня  Четверг, 30 января, 13:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/01:
USD 62.39
-0.44
EUR 68.68
-0.55
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пенсионеров бесплатно обучают китайской гимнастике

30 января 2020 10:20
127
В Самаре пенсионеров бесплатно обучают китайской гимнастике Занятия продлятся до июля 2020 года.
Занятия продлятся до июля 2020 года. 

Для самарских бабушек и дедушек стартовали бесплатные занятия по ушу, китайской гимнастике, а также кинезиотренировки. Занятия для продления активного долголетия старшего поколения организованы Самарской федерацией ушу в рамках социального проекта «Здоровье пожилых: перезагрузка».
Тренировки специально адаптированы для старшего возраста и сочетают в себе работу на кинезиотренажерах, элементы физических упражнений, медитации, массажа и дыхательной гимнастики. Для того чтобы подобрать нужный уровень нагрузки, все участники бесплатно проходят обследование в медицинском центре.

Кроме того, в рамках проекта для пожилых людей проходят бесплатные семинары, мастер-классы и лекции по традиционной и современной медицине от практикующих врачей и экспертов восточных оздоровительных систем.

Занятия продлятся до июля 2020 года. Завершится проект экзаменом по ушу для бабушек и дедушек.
Занятия для каждой группы проходят 2 раза в неделю по адресу ул. Партизанская, д. 19, оф. 304.
Записаться можно по телефонам 8-917-148-12-62, 8-917-147-48-09.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1905
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1682
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1948
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8985
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9280
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9112
Весь список
Спорт в регионе
30 января 2020  10:20
В Самаре пенсионеров бесплатно обучают китайской гимнастике Занятия продлятся до июля 2020 года.
В Самаре пенсионеров бесплатно обучают китайской гимнастике
Занятия продлятся до июля 2020 года.  Спорт в регионе
127
29 января 2020  15:58
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек.
16 февраля состоится турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек.  Спорт в регионе
295
29 января 2020  15:53
Матч пройдет на стадионе "Самара Арена" 28 февраля в 19:30.
30 января открывается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Оренбург"
Матч пройдет на стадионе "Самара Арена" 28 февраля в 19:30. Спорт в регионе
290
29 января 2020  09:27
Самарские баскетболисты без потерь прошли трехматчевый марафон
Самарские баскетболисты без потерь прошли трехматчевый марафон
Следующий матчи команда проведет уже в пятницу, 31 января. Спорт в регионе
213
28 января 2020  23:29
В рамках сбора запланированы 4 игры.
Завтра «Крылья Советов» начинают второй сбор в Турции
В рамках сбора запланированы 4 игры.  Спорт в регионе
545
28 января 2020  16:51
Тольяттинская «Лада» и самарский ЦСК ВВС проведут номинально гостевые матчи с «КРС-БСУ», «Ценг Тоу» и «ОРДЖИ» на домашних площадках.
Из-за коронавируса принято решение о переносе матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути»
Тольяттинская «Лада» и самарский ЦСК ВВС проведут номинально гостевые матчи с «КРС-БСУ», «Ценг Тоу» и «ОРДЖИ» на домашних площадках.   Спорт в регионе
300
28 января 2020  16:24
В прежние годы она уже 4 раза выигрывала первенство страны в другой возрастной категории.
Тольяттинка Мария Зинюхина - победительница первенства России по фехтованию
В прежние годы она уже 4 раза выигрывала первенство страны в другой возрастной категории.  Спорт в регионе
272
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
433
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2041
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
753
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1673
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1375
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
951
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
968
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1433
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1508
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1782
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2901
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3445
Весь список

Мероприятия
День российского сурка отметят в Самарском зоопарке
В Сызрани разгадали «Всероссийский исторический кроссворд»
Самарцев приглашают к участию в акции «Голоса Победы. Парад военных песен»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные