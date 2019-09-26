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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Женская команда баскетбольного клуба "Самара", созданная в этом году, сегодня проводит первый домашний матч!

26 сентября 2019 13:49
79
Женская команда баскетбольного клуба
Поддержим наших девушек!

Женская команда баскетбольного клуба "Самара", созданная в этом году, сегодня проводит первый домашний матч!

"МТЛ Арена", 18:00. 1\8 финала Кубка России. Соперник - МБА (Москва). Вход свободный!
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Комментарии



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