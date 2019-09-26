Женская команда баскетбольного клуба "Самара", созданная в этом году, сегодня проводит первый домашний матч!
26 сентября 2019 13:49
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Женская команда баскетбольного клуба "Самара", созданная в этом году, сегодня проводит первый домашний матч!
"МТЛ Арена", 18:00. 1\8 финала Кубка России. Соперник - МБА (Москва). Вход свободный!
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