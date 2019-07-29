В структуре БК «Самара» появилось женское подразделение

180

Летом 2019 года состоялось во многом историческое событие. При поддержке президента Федерации баскетбола Самарской области Владимира Аветисяна, министра спорта региона Дмитрия Шляхтина и президента БК «Самара» Камо Погосяна, с учетом мнения ведущих специалистов было принято решение о создании в структуре нашего клуба полноценного женского подразделения.Женский баскетбол в Самаре имеет давние и славные традиции. Достаточно вспомнить ВБМ-СГАУ, который в начале века за несколько лет из скромного студенческого коллектива вырос в сильнейшую команду мира. Именно там начинала свою карьеру знаменитая Ольга Артешина, трехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр. В последние годы в чемпионате России область была представлена командой «Политех-СамГТУ», которая дважды становилась призером женской Суперлиги.Новые главы в историю женского баскетбола региона теперь будут вписаны под брендом нашего клуба: команды БК «Самара» в сезоне-2019/2020 выступят в первенстве ДЮБЛ среди девушек и женской Суперлиге-2.Основу этих команд составят местные баскетболистки. Многие из них являются воспитанницами известного в стране семейного дуэта тренеров — Виктора и Марины Курильчук, которые не раз выигрывали с командами девушек медали чемпионатов страны различных возрастов и подготовили несколько игроков для юношеских и молодежных сборных России.Виктор Курильчук, много лет отдавший самарскому баскетболу и как игрок, возглавит команду Суперлиги-2. Она приступит к подготовке к сезону с 1 августа.С командой ДЮБЛ будет работать Ольга Овчаренко, с ближайшим резервом, девушками 2005 г.р., весной ставшими бронзовыми призерами первенства России — Марина Курильчук.Женские команды в структуре прежде исключительно мужского клуба — это новый вызов и для всех работников клуба, и для самих баскетболисток. Уверены, что этот шаг себя оправдает и нас ждут новые эмоции и новые победы!Владимир Аветисян, президент Федерации баскетбола Самарской области:- Развитие женского баскетбола — одно из приоритетных направлений работы нашей Федерации. Принимая решение о создании в структуре БК «Самара» женской команды, которая выступала бы на профессиональном уровне, мы прежде всего учитывали полученный опыт и профессиональные достижения клуба. Я давно и хорошо знаю Камо Погосяна. Уверен, что он с присущей ему энергией возьмется за новое направление, и женская команда «Самары» станет хорошим трамплином во взрослый баскетбол для наших талантливых девчонок.Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:- Женский баскетбол в Самаре имеет давние и сильные традиции. У нас хорошие тренерские кадры, детско-юношеские команды регулярно показывают высокий результат на всероссийском уровне, стабильно появлятся талантливые баскетболистки. Всем прекрасно известны достижения наших профессиональных клубов. По итогам прошлого баскетбольного сезона федерация баскетбола Самарской области, региональное министерство спорта и руководство БК «Самара» приняли решение о том, что в структуре клуба появится женская команда, которая будет представлять регион на профессиональном уровне вместо БК «Политех-СамГТУ». У руководства «Самары» и федерации есть планы делать ставку на местных воспитанниц, привлекать молодых спортсменок, в том числе из нашей СШОР-1. В дальнейшем — развивать команду с перспективой ее выхода в более высокие лиги. Несомненно, мы должны уделять внимание подготовке и воспитанию собственного резерва. Желаю женской команде «Самара» успехов и надеюсь, что традиции женского баскетбола будут продолжены.Камо Погосян, президент БК «Самара»:- Для нашего клуба это новый вызов. У баскетбольного клуба «Самара» есть большой опыт работы в мужском баскетболе. И когда губернатор Дмитрий Азаров дал поручение выстроить и в женском баскетболе такую же структуру, которая выстроена в мужском — при поддержке Федерации баскетбола Самарской области во главе с Владимиром Аветисяном и регионального Министерства спорта во главе с Дмитрием Шляхтиным мы взялись за его исполнение. Безусловно, мы постараемся опираться на опыт, наработанный Самарским государственным техническим университетом, чья команда много лет с успехом выступала в женской Суперлиге. Но уверены и в своих кадрах: за женское направление у нас будут отвечать Виктор и Марина Курильчук, Александр Гаршин и Ольга Овчаренко — представлять их самарским болельщикам не нужно. Так что женский баскетбол у нас в надежных руках!