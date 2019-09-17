В Тольятти в рамках Чемпионата России в олимпийских классах яхт 16 сентября проведены все запланированные гонки

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16 сентября 2019 г. в Тольятти в рамках Чемпионата России в олимпийских классах яхт проведены все запланированные гонки: в классах «49-й» и «49-й FX» – по четыре гонки, в классах «Финн», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470» – по три. Чемпионат проводится с 12 по 18 сентября на базе Яхт-клуба «Дружба».«При дожде и ветре, достигавшем на акватории Куйбышевского водохранилища 20 узлов, мы выполнили программу по количеству гонок, однако до финиша дошли не все. Было много поломок и переворотов, спортсменам приходилось оказывать помощь», – рассказала главный тренер российской сборной по парусному спорту Наталья Иванова.«Для нас сегодня гонки прошли хорошо, чего не могу сказать о соперниках: фактически гонялись сами с собой. Другим ребятам было не легко: они постоянно переворачивались и не могли пройти дистанцию в контрольное время», – поделилась Зоя Новикова, рулевой экипажа «49-й FX».«Вчера я был на первом месте, но сегодня немного потерял позиции, наверное, в силу упущенного за полтора года опыта, что я отсутствовал. Было немного тяжелее гоняться, чем при слабо-среднем ветре. Но при этом сегодня была нормальная рабочая погода с ветром от 18 до 24 узлов», – прокомментировал Егор Терпигорев, переместившийся на третье место в классе «Финн».В остальных классах ведущие яхтсмены сохранили за собой первые позиции.