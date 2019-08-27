В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
27 августа 2019 11:19
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С 28 августа по 1 сентября в Самаре на набережной Волги (Первомайский спуск) состоится Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. В нем примут участие 6 команд, в том числе самарские «Крылья Советов». Вход на все матчи свободный.
По итогам регулярного чемпионата, где выступали 8 клубов, в Суперфинал попали 6 лучших команд. «Крылья Советов» после 3 туров заняли в турнирной таблице 4 место, имея в своем активе сенсационные победы над грандами российского пляжного футбола. В Самаре за медали чемпионата помимо «Крыльев» сразятся «Кристалл» (Санкт – Петербург), «Сити» (Санкт – Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Дельта» (Саратов).
Участники Суперфинала разделены на две группы, где команды играют между собой по одной встрече. Две лучших команды выходят в плей-офф. «Крылья» 29 августа сыграют с «Сити» (18:00), 30 августа – с «Кристаллом» (18:00). 31 августа пройдут полуфиналы, 1 сентября – матчи за 3 и 5 места, а также финал. Вход на все матчи – свободный!
Евгений Храмов, президент клуба пляжного футбола «Крылья Советов»
— Самара успешно дважды проводила финал Кубка России, а теперь нам впервые доверили Суперфинал чемпионата страны. Хотя помимо нас его готовы были принять и другие города. Наша команда приложит все усилия, чтобы побороться за медали. Но будем реалистами – это будет крайне тяжело. Среди других участников Суперфинала – команды, имеющие совершенно другие финансовые возможности и ресурсы по подбору игроков. Тем не менее, сделаем все возможное, у команды серьезный настрой. Очень рассчитываем на поддержку родных трибун – этот фактор может стать решающим. Поэтому приглашаю всех жителей города на игры нашей команды, поддержать ребят!
Расписание Суперфинала чемпионата России- 2019 в Самаре
28 августа
16:30. «Кристалл» — «Сити»
18:00. «Спартак» — «Дельта»
29 августа
16:30. «Локомотив» — «Дельта»
18:00. «Крылья Советов» — «Сити»
30 августа
16:30. «Спартак» — «Локомотив»
18:00. «Кристалл» — «Крылья Советов»
31 августа
16:30. Первый полуфинал
18:00. Второй полуфинал
1 сентября
12:00. Матч за 5 место
13:30. Матч за 3 место
15:00. Финал
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