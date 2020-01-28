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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы»

28 января 2020 11:30
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В Самаре состоится лыжный марафон Сокольи горы
В нем примут участие более 900 спортсменов из 150 городов и шести стран.  

На этой неделе на базе УСЦ «Чайка» (Самара, п.Управленческий) пройдет лыжный марафон «Сокольи горы». В рамках него состоится три старта, первый их которых – Ночная лыжная гонка 30 января.
Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области. В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и различных субъектов РФ, а также других стран. Он входит в серию Russialoppet, объединяющий крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. В 2019 году марафон «Сокольи горы» стал призером Национальной премии «Russian Event Awards», заняв 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».
В этом году заявки на участие в марафоне «Сокольи горы» подали более 900 спортсменов: 6 стран (Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Финляндия, Япония), 47 субъектов РФ, 152 города. Возраст участников – от 15 до 83 лет.
Откроет марафон «Сокольи горы» Ночная лыжная гонка, которая состоится в четверг, 30 января. Участники, надев налобные фонари для освещения трассы, стартуют в 18:00 на дистанции 5 и 10 километров (свободный стиль).
1 февраля состоится марафон на 51, 34, 17 и 10 километров (свободный стиль), а 2 февраля – 30 и 10 км (классический стиль). Открытие – в 10:45, начало гонок – в 11:00.
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Комментарии


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