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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Турнир по уличному воркауту пройдет в Тольятти

8 июля 2019 13:18
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Турнир по уличному воркауту пройдет в Тольятти
Соревнования проходят в трех дисциплинах.

В Тольятти пройдет третий турнир по уличному воркауту «Street Workout & Gimbarr» на Кубок «ARSENAL FIGHTING».

Организаторы из одноименного клуба единоборств приглашают всех желающих из Тольятти, Жигулевска, Самары, Сызрани и других городов принять участие в соревнованиях, которые состоятся 13 июля на спортивной площадке в центре второго квартала Автозаводского района за зданием по бульвару Кулибина, 15. Телефоны для справок: +7993635533, +79991728309. Начало турнира в 13.00.

Соревнования проходят в трех дисциплинах. Наиболее подготовленные атлеты – виртуозы уличного воркаута выступят в дисциплине Батл по Workout и Gimbarr - это демонстрация своих навыков на турниках и брусьях, которые будут оцениваться по их сложности и качеству исполнения. Также весьма интересной будет борьба в разделе Стритлифтинг – на максимальное количество подтягиваний на турнике с дополнительным весом (16 кг). Все желающие смогут померяться силами в ОФП, где максимальное количество подтягиваний на турнике суммируется с максимальным количеством отжиманий на брусьях. Зачет будет вестись по трем возрастным
категориям: до 12 лет, 12-16 лет, 16 лет и старше. Стартовый взнос за участие не взимается. При этом устроители турнира заявили солидный призовой фонд. Среди приглашенных почетных гостей соревнований выделяются серебряный призер прошлогоднего суперфинала Кубка мира в Египте Виктор Федоров и чемпионка международного турнира в Белоруссии «Сила братства» Татьяна Чумакова.

Главный организатор Кубка, президент клуба ARSENAL FIGHTING Арсен Джалилов считает, что у этого спортивного направления большие перспективы. В городе немало спортивных площадок с брусьями и турниками, и охват молодежи при должном внимании к данному виду спорта мог бы быть значительным, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».
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