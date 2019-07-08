Турнир по уличному воркауту пройдет в Тольятти

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В Тольятти пройдет третий турнир по уличному воркауту «Street Workout & Gimbarr» на Кубок «ARSENAL FIGHTING».Организаторы из одноименного клуба единоборств приглашают всех желающих из Тольятти, Жигулевска, Самары, Сызрани и других городов принять участие в соревнованиях, которые состоятся 13 июля на спортивной площадке в центре второго квартала Автозаводского района за зданием по бульвару Кулибина, 15. Телефоны для справок: +7993635533, +79991728309. Начало турнира в 13.00.Соревнования проходят в трех дисциплинах. Наиболее подготовленные атлеты – виртуозы уличного воркаута выступят в дисциплине Батл по Workout и Gimbarr - это демонстрация своих навыков на турниках и брусьях, которые будут оцениваться по их сложности и качеству исполнения. Также весьма интересной будет борьба в разделе Стритлифтинг – на максимальное количество подтягиваний на турнике с дополнительным весом (16 кг). Все желающие смогут померяться силами в ОФП, где максимальное количество подтягиваний на турнике суммируется с максимальным количеством отжиманий на брусьях. Зачет будет вестись по трем возрастнымкатегориям: до 12 лет, 12-16 лет, 16 лет и старше. Стартовый взнос за участие не взимается. При этом устроители турнира заявили солидный призовой фонд. Среди приглашенных почетных гостей соревнований выделяются серебряный призер прошлогоднего суперфинала Кубка мира в Египте Виктор Федоров и чемпионка международного турнира в Белоруссии «Сила братства» Татьяна Чумакова.Главный организатор Кубка, президент клуба ARSENAL FIGHTING Арсен Джалилов считает, что у этого спортивного направления большие перспективы. В городе немало спортивных площадок с брусьями и турниками, и охват молодежи при должном внимании к данному виду спорта мог бы быть значительным, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».